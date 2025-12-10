ふぉ〜ゆ〜の福田悠太さん、辰巳雄大さん、越岡裕貴さん、松崎祐介さんが、『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』フォトコール及び取材会に登壇しました。



本日から開催される『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』に向けて意気込みを聞かれると、福田悠太さんは”ふぉ〜ゆ〜４人とも39歳になりまして、サンキューということで感謝の気持ちをたっぷり込めたENTA!8となっております。ありがとうの気持ちをちょっと乗せすぎて、ありがとうでお腹がいっぱいになってしまうようなステージです。”と語りました。







辰巳さんも同様の質問に”なんかふと考えたんですけども、どんなに仲のいい友達でも親友でも、8年連続で忘年会一緒にできることないなって。いろんなね、忙しいこととかもありますし。ただ、こうして8年連続で僕ら4人はこうしてステージになって、忘年会を「おともだち（ファンの名称）」とできる。みんなでただ楽しむだけです。”と話しました。







また、今回販売されるグッズで「ちびぬい」がファンの間で話題になってることについても聞かれると、越岡さんは”出すのちょっと遅いぐらいかもしれないですね。2025年「ぬい活」なんて言葉も流行ってたから。”と話すと、辰巳さんは、”やっぱね、最先端のものに乗っていっても、ふぉ〜ゆ〜らしくないなって。1歩遅れて乗っていくっていう。”と話すとメンバーは「そうだね」と同意していました。



新曲について聞かれると辰巳さんは”新曲はですね、今までのふぉ〜ゆ〜のオリジナル曲にはない音楽性と、ダンスナンバーに仕上げてきました。ENTA！の中で色んなコメディーとかも沢山やるんですけども、そういった部分では、やっぱ39歳の男のふぉ〜ゆ〜として、皆さんをドキッとさせる瞬間もあるんじゃないかなっていうことも用意してますので。そこも楽しんでいただけたら”と意気込みました。







来年40歳、デビュー15周年を迎えるにあたって、今後についても聞かれると、越岡さんは”ENTA！って生きている間は出来るエンターテイメントな気がしてて。だからおじいちゃんになってもやってんだろうなっていう気持ちと、僕のオープニングのロンダートとバク転は「ENTA！いくつまで続けられるんだ…」っていう疑問が。”と述べると、福田さんから”でもやっぱ目指せENTA！39なんじゃないですか。”と続け、辰巳さんは”ENTA!39で70歳をここで迎えたいよね”と理想を語りました。







松崎さんは同様の質問に対し”人生の節目といいますか、区切りもいいですし5で割れますから。40の歳でしょ？5で割ったら8に戻ってきちゃうんですよね！とにかくふぉ〜ゆ〜らしさそのままをお届けできたらなと思います。”と話すと、辰巳さんはすぐさま”通訳の辰巳雄大です。来年15周年間違いなくふぉ〜ゆ〜のターニングポイントになる節目の年になりそうです。とのことです。”とまとめ、松崎さんは”それが言いたかったです。ありがとう。”とお辞儀していました。



【担当：芸能情報ステーション】