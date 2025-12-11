最初は良かった…。交際が長くなるほど男性の気持ちが冷める「意外な理由」
付き合い始めは順調だったのに、時間とともに彼の態度が変わってきたことありませんか？
実は、ちょっとした意識の違いが、そんな状況を生んでいるかもしれません。
そこで今回は、交際が長くなるほど男性の気持ちが冷める「意外な理由」を紹介します。
彼女がいい子すぎるから
「彼の前ではいい子でいよう」と気を遣いすぎることが、男性の気持ちを冷めさせる原因となることも。
等身大の自分を見せないことが、かえって関係性が希薄にしてしまうのです。
男性は意外とそういう部分を見抜いているもので、「彼女が全然心を開いてくれない」と内なる葛藤を抱えてしまう可能性があります。
彼女の束縛に辟易してきたから
男性が女性から距離を置くようになる原因の１つが「束縛」。
束縛するという行動の裏には不安が隠れているので、その不安を別の形で解消するように努めるべきです。
例えば、お互いの予定を自然に共有する仕組みを作ったり、定期的に「デート日」を設定するようにしたりすることで、些細な出来事も話せる関係性の構築は容易になっていくはず。
大切なのは男性の行動を制限することではなく、男性との信頼を築いていくことと心に留めておきましょう。
ぜひ今回紹介した内容を参考に、お互いにとって心地よい距離感を見つけて、より深い絆を築くチャンスを作ってみてくださいね。
