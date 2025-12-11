「え、それ言っちゃうの？」男性から“性格悪い”と誤解される３つの瞬間
好きな人の前では“いい自分”でいたいはずなのに、なぜか男性の反応が冷たくなる瞬間がある…。
その理由は、あなたの中に悪気がなくても、男性が引くような言動をしているからかもしれません。
そこで今回は、男性が思わず“性格悪いかも…”と誤解してしまう３つの瞬間を紹介します。
誰かを下げるような発言をしたとき
「〇〇ってちょっと痛くない？」「あの人って微妙だよね」など、
軽い雑談のつもりでも、他人を下げる言葉は男性の警戒心を強く刺激します。
冗談でも悪口に聞こえてしまうと、「自分も実は同じように言われていそう」と不安になるからです。
LINEのメッセージがキツいとき
短文のそっけない返信や、感情が強めに出たメッセージは、男性にとってキツく感じるもの。
「何か怒ってる？」「正直しんどいかも…」と感じた瞬間、心の距離がスッと離れてしまいます。
特にLINEは“伝わり方”で誤解を生みやすいので、メッセージのトーンには注意しましょう。
“正論の押しつけ”で誰かを追い詰めるとき
「それは違うでしょ」「こうした方がいいよ」と相手を思っての発言も、
強い言い切り型だと人は「正論で詰められている」と感じてストレスを感じるものです。
たとえ正論であっても、自分の価値観を一方的に押し付ける言い方ではなく、
まずは「あなたはどう思う？」と余白を残すようにした方が好印象を残せます。
“性格が悪い”と思われてしまう原因の多くは、実際の性格ではなく、ほんの少しの言葉選びや態度の強さ。
今回挙げた誤解されやすいポイントを知っておくだけで、男性との関係はグッとスムーズになりますよ。
