「愛してる」と同じ意味。男性が本気で好きな女性に言う「定番のセリフ」
男性は本命女性を手放したくないためにいう「定番のセリフ」があります。それには「愛してる」という意味が込められているのです。
「ずっと一緒にいたい」
男性が「ずっと一緒にいたい」と言うのは、今の関係に止まらずにこれからも一緒にいたいと思っている証拠。それだけ自分にとって必要な存在だと思ってくれているのです。
「今のままが一番可愛い」
男性は本当に大切にしたい女性には、飾り気のないありのままの姿を求めます。すっぴんに近いようなナチュラルメイクや普段着と同じような服を着ている時に男性に「今のままが一番可愛い」と言われたら、ガチ惚れされている証拠です。
「あんまり無理しないで」
好きな女性の頑張りすぎている姿に男性は心配な気持ちになることも。努力している姿を魅力に感じるものの、彼女をねぎらって「無理しないで」という言葉をかけてしまうのです。また、「何か手助けしたい」という気持ちの表れでもあるので、そんな時は素直に好意に甘えましょう。
「君の手料理を食べてみたい」
男性が、好きな女性をずっと手放したくなと思う理由の１つに「食べ物の好みが合う」ということが挙げられます。料理上手な彼女ならインスタに載せている手料理を「美味しそう」と感じることもあるでしょう。お料理上手はモテる上で大きな武器です。
ぜひ４つのセリフを参考に自分磨きに精を出していきましょうね。
