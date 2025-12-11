「そのうちね」が合図？未来をぼかす男性が見せる“キープ行動”
「なんとなくいい感じなのに、関係が進まない…」
男性に対して違和感を抱えているなら、あなたとの未来を“ぼかしている”サインかもしれません。
そこで今回は、そんな未来をぼかす男性が見せる“キープ行動”を紹介します。
予定を聞くと“濁す”のに、曖昧な誘いはしてくる
「今度どこか行こうよ」と言いながら、具体的な日にちは決めない。
こちらから予定を聞くと「また連絡するね」で終わる…。
本気なら日程調整に動くものです。
曖昧な誘いだけして進展しないのは、関係を現状維持したいだけでしょう。
将来の話題には乗るが、責任が伴う話は避けがち
結婚、仕事、住む場所…。
将来の話題には軽く相づちを打つのに、具体例を求めると話題を変えるのもキープ行動です。
未来を想像させる会話はしても、責任や覚悟が必要になる部分からは距離を置こうとします。
良い雰囲気になると“今はタイミングが…”と濁す
関係が進展しそうなタイミングになると、「仕事が」「気持ちが整わなくて」とストップをかける。
その言葉が本心であれば改善する努力が見えますが、
そうでないなら“キープしながら逃げ道を残す”ための常套句になっている可能性があります。
言葉は優しいのに未来が見えないなら、その曖昧さはあなたをキープしておきたいだけかもしれません。
関係に迷いを感じたら、男性の“行動”に具体性や計画性があるかをきちんと見極めてみてくださいね。
🌼素直に信じちゃダメ。遊び目的の男性が囁きがちな「甘いセリフ」