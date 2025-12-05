白より黒より“グレー”！【GU】40・50代が似合う♡「きれい見えアイテム」

白より落ち着きがあり黒より軽やかな印象のグレーは、大人の品格と落ち着き感を引き立ててくれる優秀カラー。どんな色とも合わせやすく、コーデが組みやすいのも魅力です。今回は【GU（ジーユー）】の体のラインを拾いにくく、楽な着心地が期待できそうな「きれい見えアイテム」に注目しました。グレーカラーを身にまとって、おしゃれを格上げしてみて。

ポンチョみたいなゆったりコート

【GU】「コージーメルトンケープコートZ+E」\5,990（税込・セール価格）

ポンチョのように広がるAラインシルエットが特徴のケープコート。公式サイトによると「光沢を抑えてアップデート」した素材を使用しているとのことで、高見えも狙えそう。ゆったりとしたサイズ感で、厚手のものをインしても着ぶくれ感がなさそうです。腰回りがすっぽり隠れる長さも大人には嬉しいポイント。さまざまなボトムスとも好相性なので、この冬のアウターの一軍として加えてほしい一着です。

スッキリ見えを叶えそうなフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

裾に向かって品よく広がるフレアシルエットのスカート。起毛素材を使用しているため暖かそうで、これからの季節に重宝しそうです。ウエストはゴム仕様で穿きやすいのに、スッキリ見えやすいのが推しポイント。広がりすぎず程よいAラインシルエットのグレーカラーは、大人世代も手に取りやすそう。さらにお手頃価格になったので、売り切れ前にゲットして。

控えめなチェック柄が洗練された印象のワイドパンツ

【GU】「タックワイドチェックパンツ」\2,990（税込）

公式サイトで「絶妙なワイドシルエットは身体のラインを拾いすぎず、かつすっきりとした印象」と紹介されているパンツ。一見無地にも見えそうな控えめなチェック柄にセンスを感じます。2タックが腰回りをスッキリ見せ、センタープレスが施されているためきちんと見えも叶えてくれそうです。後ろがゴム仕様になっているため、穿き心地も期待できる予感。シンプルながら個性を光らせたい時に頼れる一本です。

女性らしい首元を演出するニットプルオーバー

【GU】「オーバーサイズVネックニットプルオーバーZ」\2,490（税込）

程よいVネックが女性らしさを演出するニットプルオーバー。ゆったりシルエットなのに、着ぶくれ感がなくすっきり着こなせそう。シャツをインしたレイヤードスタイルもサマになります。サイドのスリットがおしゃれを格上げしてくれる、シンプルながらこだわりを感じるアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H