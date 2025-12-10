ジョン・ボン・ジョヴィ、初のレコーディング収益は「2万8000円」
ジョン・ボン・ジョヴィのプロミュージシャンとして初のレコーディングからの収益は、わずか180ドル（約2万8000円）だったそうだ。
1983年からボン・ジョヴィのフロントマンを務めているジョンは、1980年にコンセプトアルバム「Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album」に収録された1曲に参加していたが、一度限りの支払いの契約で、印税収入の権利は放棄していたことを明かした。
プロデューサーのミーコとの当時の契約書をジョンはインスタグラムに投稿。「1980年の初めての契約書。こういうのを見つけるのはいつでも楽しいものだ。ネット上のどこかにもあるだろうけど」とキャプションをつけている。
同アルバムは、映画「スター・ウォーズ」でC-3PO役を演じたアンソニー・ダニエルズが参加。ジョンは「R2-D2 We Wish You a Merry Christmas」のボーカルとしてプロデビューを果たしていた。
1983年からボン・ジョヴィのフロントマンを務めているジョンは、1980年にコンセプトアルバム「Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album」に収録された1曲に参加していたが、一度限りの支払いの契約で、印税収入の権利は放棄していたことを明かした。
同アルバムは、映画「スター・ウォーズ」でC-3PO役を演じたアンソニー・ダニエルズが参加。ジョンは「R2-D2 We Wish You a Merry Christmas」のボーカルとしてプロデビューを果たしていた。