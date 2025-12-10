KISSのジーン・シモンズ、死去した元メンバーへの“無神経発言”謝罪
KISSのジーン・シモンズ（76歳）が、バンドの元ギタリスト、エース・フレーリーが10月にニュージャージーの自宅で階段から転落し、脳出血により74歳で亡くなったことに対する発言を謝罪した。
ジーンはインタビューで「悪い選択が死につながった」とコメント。この発言が「無神経だ」と批判されていた。
ジーンはX（Twitter）に「振り返ってみると、使った言葉は間違っていた。謙虚に謝罪する。神に誓って、エースや彼の遺産を傷つける意図はなかったが、改めて読み返すと多くの人を傷つけてしまったことが分かった。再度謝罪する。私はいつもエースを愛してきた。いつもだ」と投稿した。
ジーンは問題となったインタビューで、エースが健康面で「彼を気遣う人々からの助言を拒んだ」と語り、「悪い選択を繰り返していた。階段から落ちること自体は死因にならない。他の問題があったのかもしれない。それが心を痛める。悲しいことだ。残念ながら自分の行いの報いを受けるものだ」と述べていた。
また、ジーンはエースの葬儀に参列した際「胸が張り裂ける思いだった」と語り、さらにKISSの仲間たちと共にケネディ・センター名誉賞を受ける場にエースがいられなかったことが悲しかったと悼んでいた。
