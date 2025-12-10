森香澄「やっと料理を始めたので…」2026年も続けたい
フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、12月11日に行われた「Takumen Ramen Awards 2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇。2026年の抱負・目標を語った。
今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして森が登場。質疑応答で、「森さんのお仕事面、プライベート面、それぞれの2026年の抱負・目標は？」と質問を受ける。
これに森は「まずは、いただいたお仕事を、目の前のことから、それこそコツコツやっていくっていうのが大前提として。さらに自分から何か発信できる何かができたらいいなっていうのと、30代…いま30歳で、31歳になる年なので、いままではただ『挑戦、挑戦』っていう感じでしたけど、いままでの経験を踏まえて、何か挑戦できることだったりとか、誰かと協力してできることだったりとか、もうちょっと幅を広げたいなと思っています」と語る。
また、プライベート面については「やっと料理を始めたので…こんな料理人の皆さんの前で言うのも本当におこがましいんですけど、お料理を始めています、ちょっと。なので、それを続けたいなと思っています」と語った。
