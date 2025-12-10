森香澄、駆け抜けた2025年「私の体感3か月ぐらいで1年が終わりそうです」

フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、12月11日に行われた「Takumen Ramen Awards 2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇。2025年を振り返った。



今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして森が登場。質疑応答で、「森さんご自身がこの2025年、自分自身にトロフィーを授与するとしたらどんな賞になるでしょうか」と質問を受ける。



これに森は「2025年、“駆け抜けたで賞”って感じですかね。コツコツ丁寧に頑張っていく中で、ただ、もう気づいたら12月っていうぐらいには、年始から、本当私の体感3か月ぐらいで1年が終わりそうです、っていうぐらい、いろんなお仕事をやらせていただいて。すごく幅も広がった1年だったなと思います」と語った。