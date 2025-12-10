柔らかいイメージある？ 森香澄が告白「私、結構体が硬いです（笑）」
フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、12月11日に行われた「Takumen Ramen Awards 2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇。まだ世の中に知られていない、自身のギャップについて語った。
今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして森が登場。質疑応答で、「森さんのまだ世の中に知られていないギャップってなにかありますか？」と質問を受ける。
これに森は「ギャップ…私の？ 世の中に知られていないギャップ…？」「結構さらけ出すタイプでして、割となんでも喋っちゃうので、あんまりギャップってないかもしれないんですけど…」と戸惑いつつ、「すごくくだらないことしかないんですけど、私、結構体が硬いです（笑）」と告白。
MCから「すごく柔らかいイメージがあります」と伝えられると、森は「そう言われることが多いんですけど、『ダンス好きです』とか『ピラティス行ってます』とか言ってるので、柔らかいイメージがあるかもしれないんですけど、意外と体は硬くて」と話し、「ラーメンもちょっと固めが好きです」と語った。
今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして森が登場。質疑応答で、「森さんのまだ世の中に知られていないギャップってなにかありますか？」と質問を受ける。
MCから「すごく柔らかいイメージがあります」と伝えられると、森は「そう言われることが多いんですけど、『ダンス好きです』とか『ピラティス行ってます』とか言ってるので、柔らかいイメージがあるかもしれないんですけど、意外と体は硬くて」と話し、「ラーメンもちょっと固めが好きです」と語った。