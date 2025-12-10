日経225先物：12日2時＝330円高、5万530円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万530円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては381.18円高。出来高は8600枚となっている。
TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50530 +330 8600
日経225mini 50535 +335 140854
TOPIX先物 3398 +30.5 9430
JPX日経400先物 30775 +380 537
グロース指数先物 647 +6 807
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
