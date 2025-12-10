　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万530円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては381.18円高。出来高は8600枚となっている。

　TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.76ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50530　　　　　+330　　　　8600
日経225mini 　　　　　　 50535　　　　　+335　　　140854
TOPIX先物 　　　　　　　　3398　　　　 +30.5　　　　9430
JPX日経400先物　　　　　 30775　　　　　+380　　　　 537
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　　+6　　　　 807
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース