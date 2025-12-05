G大阪の高木和道コーチ（45）がVELAGO生駒（関西1部）の来季監督に就任することが11日までに決定的となった。複数の関係者が明かした。

生駒は今季8チーム中6位（3勝7分け4敗）。来季は主に歯科医療テクノロジーを手がけるSCOグループが筆頭株主となり、元日本代表FWの播戸竜二氏（46）がクラブ社長に就任する方向になっている。最短28―29年シーズンのJリーグ参入を見据える中、指導経験の豊富な高木氏に白羽の矢を立てた。

高木氏は18年の引退後、G大阪ユースや同ジュニアユースコーチを歴任した。23年からはトップチームコーチに就任。播戸氏とは神戸やG大阪でともにプレーした経験があり、互いを熟知しているのも大きい。G大阪の黄金期を知る2人が、奈良県二つ目のJクラブ誕生に尽力する。

◇高木 和道（たかぎ・かずみち） 1980年（昭55）11月21日生まれ、滋賀県野洲市出身の45歳。草津東―京産大を経て00年に清水入団。G大阪や神戸などでプレーし、18年に現役引退。19年からG大阪の強化アカデミー部スタッフ就任。ジュニアユースやユースコーチを務め、23年からトップチームコーチに就任。1メートル88、75キロ。利き足は右。