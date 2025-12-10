森香澄、ラーメンアワード授賞式に“ラーメンマンスタイル”の髪型で登場

フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、12月11日に行われた「Takumen Ramen Awards 2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇。“ラーメンマンスタイル”の髪型で登場した。



今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして、森とYouTuberのSUSURUが登場し、森は「今回ですね、このラーメンアワードっていうすごく楽しい賞っていうんですかね、プレゼンターを務めることができてすごく嬉しいです」と挨拶。



そして「きょうは“ラーメンマンスタイル”で髪の毛を整えてきました（笑）。よろしくお願いします」と語った。



また、「私、高校が新宿高校って、新宿にあったので、新宿結構ラーメンの有名店が多いので、高校生の頃から結構いろんなラーメン食べ歩きしてきたので、すごくきょうもいろんなラーメンと出会えるのが楽しみです」と語った。