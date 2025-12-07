大丸東京店限定♡THE珀山の年末年始モンブランコレクション登場

2025年10月29日(水)にオープンしたモンブランスイーツ専門店「THE珀山」が、大丸東京店にて年末年始限定の『THE珀山コレクション 6個入』を12月17日(水)～1月3日(土)頃まで販売♡焼きモンブラン、サブレサンド、ブラウニーの3種を各2個ずつ詰め合わせ、新年のご挨拶やギフトにもぴったり。真っ赤な水引と黄金色のパッケージで、お祝い気分を華やかに彩ります♪

THEモンブランケーキの魅力

THEモンブランケーキ

税込1,880円の『THE珀山コレクション 6個入』に含まれる「THEモンブランケーキ」は、和栗たっぷりのマロンクリームを“最高食感しぼり”で贅沢に絞ったひとくち焼きモンブラン。

中にはラム酒香るミルキークリームと刻んだマロングラッセを散りばめ、ほっくりとろける生食感を楽しめます。新しい年の始まりに、特別なモンブランをどうぞ♡

モンブランサンド＆モンブラウニー

モンブランサンド

モンブラウニー

「モンブランサンド」は、風味豊かな和栗クリームとミルクホイップを交互に重ね、サクサクのサブレで挟んだ贅沢な一品。サブレには山の焼印入りで、口に入れればモンブラン感満載♪

「モンブラウニー」は、ビタークーベルチュール生地に欧州マロンを絞り、マカダミアナッツでアクセント。栗とチョコの濃厚なハーモニーが楽しめます。

年末年始限定ギフトに最適♡

『THE珀山コレクション 6個入』は、真っ赤な水引と黄金色パッケージに初日の出を思わせるデザインで登場。税込1,880円、1人5箱まで購入可能で、年末年始限定販売・なくなり次第終了です。

新年のご挨拶や帰省土産にぴったりの華やかで贅沢なモンブラン詰め合わせを楽しんでください♪

THE珀山で味わう特別なモンブラン



大丸東京店の「THE珀山」では、焼きモンブラン、サンド、ブラウニーの3種を詰め合わせた『THE珀山コレクション 6個入』を税込1,880円で年末年始限定販売。

見た目も華やかな真っ赤な水引と黄金色パッケージは、新年のご挨拶やギフトに最適です♡和栗やチョコの贅沢な味わいで、新しい年を華やかに迎えましょう♪