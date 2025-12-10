【今日の献立】2025年12月12日(金)「豚しゃぶと白菜の蒸し煮」
メインに豚肉と野菜の蒸し煮、副菜に卵焼きとカボチャサラダを添えた体温まる献立です。
【主菜】豚しゃぶと白菜の蒸し煮
野菜がたっぷりとれて体が温まる一品です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)150g
酒 大さじ1
白菜 1/4株 白ネギ 1本 シメジ 1パック ショウガ (薄切り)4枚
塩 少々
＜合わせだし＞
酒 大さじ3
昆布 3g
しょうゆ 大さじ1/2
水 50ml
塩 少々
ユズコショウ 適量 ポン酢しょうゆ 適量
【下準備】鍋にたっぷりの湯を沸かして酒を加え、豚バラ肉を広げながら入れてゆで、アクを取る。水に放ち、キッチンペーパーなどで水気をとって長さ4cmに切る。
©Eレシピ
白菜はザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、食べやすく分ける。ショウガは細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に豚バラ肉、白菜、白ネギ、シメジ、ショウガ、＜合わせだし＞の材料を入れてひと混ぜし、中火にかける。
©Eレシピ
2. 煮たったら昆布を取り出して弱火にし、鍋に蓋をして野菜がしんなりするまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
3. 器に取り分け、ユズコショウをつけたりポン酢しょうゆをかけていただく。
©Eレシピ
【副菜】ネギとシラスの卵焼き
炒めて甘みの増したネギとシラスが具の卵焼き。お好みで酢しょうゆをつけて召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：336Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）白ネギ 1本 サラダ油 大さじ1
酒 大さじ1
塩 少々
＜卵液＞
溶き卵 3個分
シラス干し 15g
砂糖 小さじ1
サラダ油 大さじ1
ゴマ油 大さじ1
＜タレ＞
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ラー油 適量
【下準備】白ネギは斜め薄切りにする。ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに白ネギとサラダ油を入れて中火で炒め、しんなりしたら酒、塩で味を調え、＜卵液＞のボウルに入れて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 小さめのフライパンにサラダ油とゴマ油を強火で熱し、(1)を流し入れて大きく混ぜる。
©Eレシピ
3. 美味しそうな焼き色がついたら火を弱め、返してお好みのかたさに火を通し、取り出す。
©Eレシピ
4. 食べやすく切り分けて器に盛り、＜タレ＞の材料を添える。
©Eレシピ
【副菜】小鍋で作る和風カボチャサラダ
煮る、混ぜるを小鍋でひとつで。手軽に作れるカボチャサラダです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：205Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カボチャ 1/8個
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
水 適量 マヨネーズ 大さじ1.5~2
アーモンド (刻み)大さじ1
【下準備】カボチャは皮のかたい部分をそぎ落とし、種とワタを取って5〜6等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にカボチャ、砂糖、しょうゆを入れ、水をヒタヒタに注いで強火にかけ、煮たったら中火にし、途中で2〜3回混ぜながら煮詰める。
©Eレシピ
煮崩れると焦げやすいので、潰さないように煮詰めてください。
2. 火を止めてヘラで粗く潰し、マヨネーズを加えて味を調える。さらにアーモンドを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ