プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚しゃぶと白菜の蒸し煮」 「ネギとシラスの卵焼き」 「小鍋で作る和風カボチャサラダ」 の全3品。
メインに豚肉と野菜の蒸し煮、副菜に卵焼きとカボチャサラダを添えた体温まる献立です。

【主菜】豚しゃぶと白菜の蒸し煮
野菜がたっぷりとれて体が温まる一品です。

調理時間：20分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)150g
  酒  大さじ1
白菜  1/4株 白ネギ  1本 シメジ  1パック ショウガ  (薄切り)4枚
  塩  少々
＜合わせだし＞
  酒  大さじ3
  昆布  3g
  しょうゆ  大さじ1/2
  水  50ml
  塩  少々
ユズコショウ  適量 ポン酢しょうゆ  適量

【下準備】

鍋にたっぷりの湯を沸かして酒を加え、豚バラ肉を広げながら入れてゆで、アクを取る。水に放ち、キッチンペーパーなどで水気をとって長さ4cmに切る。

白菜はザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、食べやすく分ける。ショウガは細切りにする。

【作り方】

1. 鍋に豚バラ肉、白菜、白ネギ、シメジ、ショウガ、＜合わせだし＞の材料を入れてひと混ぜし、中火にかける。

2. 煮たったら昆布を取り出して弱火にし、鍋に蓋をして野菜がしんなりするまで蒸し煮にする。

3. 器に取り分け、ユズコショウをつけたりポン酢しょうゆをかけていただく。

【副菜】ネギとシラスの卵焼き
炒めて甘みの増したネギとシラスが具の卵焼き。お好みで酢しょうゆをつけて召し上がれ。

調理時間：15分
カロリー：336Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

白ネギ  1本   サラダ油  大さじ1
  酒  大さじ1
  塩  少々
＜卵液＞
  溶き卵  3個分
  シラス干し  15g
  砂糖  小さじ1
サラダ油  大さじ1
ゴマ油  大さじ1
＜タレ＞
  酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ラー油  適量

【下準備】

白ネギは斜め薄切りにする。ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンに白ネギとサラダ油を入れて中火で炒め、しんなりしたら酒、塩で味を調え、＜卵液＞のボウルに入れて混ぜ合わせる。

2. 小さめのフライパンにサラダ油とゴマ油を強火で熱し、(1)を流し入れて大きく混ぜる。

3. 美味しそうな焼き色がついたら火を弱め、返してお好みのかたさに火を通し、取り出す。

4. 食べやすく切り分けて器に盛り、＜タレ＞の材料を添える。

【副菜】小鍋で作る和風カボチャサラダ
煮る、混ぜるを小鍋でひとつで。手軽に作れるカボチャサラダです。

調理時間：15分
カロリー：205Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  水  適量 マヨネーズ  大さじ1.5~2
アーモンド  (刻み)大さじ1

【下準備】

カボチャは皮のかたい部分をそぎ落とし、種とワタを取って5〜6等分に切る。

【作り方】

1. 小鍋にカボチャ、砂糖、しょうゆを入れ、水をヒタヒタに注いで強火にかけ、煮たったら中火にし、途中で2〜3回混ぜながら煮詰める。

煮崩れると焦げやすいので、潰さないように煮詰めてください。
2. 火を止めてヘラで粗く潰し、マヨネーズを加えて味を調える。さらにアーモンドを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

