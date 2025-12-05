今年も待ってたーーーッ！【niko and ...】1点投入で主役級♡「フライトキャップ」

1点投入するだけでコーデの主役になりそうな【niko and ...（ニコアンド）】の「冬の定番アイテム」（公式ECサイトより）、「フライトキャップ」が今年も登場！ 今シーズンは、素材やデザインをリニューアルして、可愛さがさらにアップしている様子。存在感のあるフライトキャップは、地味見え回避にもマンネリ打破にも効果てきめんかも。冬のおしゃれを思いっきり楽しめそうな、注目のアイテムをご紹介します。

冬コーデの主役になりそうなフライトキャップ

【niko and ...】「オリジナルアソートフライトキャップ」\4,900（税込）

ふわふわもこもこの素材を使用した、ボリューム感のあるフォルムが特徴。今シーズンは、チェック柄と、コーデにエッジをプラスできるレオパード柄も仲間入り。公式ECサイトで「シンプルなコーディネートに合わせるだけで主役になります」と紹介されているように、1点投入するだけでトレンド感もおしゃれ度もアップしそうです。

コーデになじむブラックカラー

派手見えするのが心配……。そんな人は、スタッフさんのようにダークトーンコーデになじむブラックをチョイスしてみて。内側にグレーを使用したバイカラー配色が可愛いアクセントになり、さりげなくおしゃれ見えを狙えそうです。

コーデが一気に華やぐレオパード柄

アクセントが欲しいシンプルコーデには、レオパード柄が目を引くフライトキャップを投入すれば、コーデが一気に華やぎ、垢抜けた印象に。公式ECサイトで「そのまま垂らしても頭上で留めても印象を変えて楽しめます」と紹介されているように、冬コーデのバリエーションが広がりそうです。

大人可愛く盛れるチェック柄

大人可愛い冬コーデを楽しみたい人には、カラフルな色づかいが目を引くチェック柄おすすめ。チェック柄に使われている色を拾ってスタイリングすれば、スッキリとまとまりそう。公式ECサイトによると「程よくボリューム感のあるシルエットで、全体のバランスがとりやすいのもうれしいポイント」とのこと。視線が上に集まるため、スタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i