村上宗隆争奪戦…２６４発大砲一塁手流出でメッツ獲得へ急加速か　豊富な資金力生かしついに“本気”

メッツを中心にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、巨人・岡本和真内野手（２９）を含む“一塁手争奪戦”が激しさを増していく気配が漂ってきた。メッツからＦＡとなっていたＰ・アロンソ内野手（３１）が１０日（日本時間１１日）、オリオールズと５年１億５５００万ドル（約２４２億円）で合意したと複数の米メディアが報じた。身体検査を終えてから正式発表される見込み。通算２６４本塁打の大砲の新天地が決まり、同ポジションの日本人スラッガー２人に注目が集まる。

米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティング（ＷＭ）の会場にまた衝撃が走った。アロンソがオリオールズ史上２番目の高額で移籍することが報じられた。一塁手としては史上最高の平均年俸（約４８億４０００万円）になるという。例年通り、ＷＭに入って大型契約がまとまり出した。

前日には、シュワバーが５年１億５０００万ドル（約２３５億５０００万円）でフィリーズと再契約で合意。ＦＡの目玉の去就が決まったことで移籍市場が活性化。通算２６４本塁打のアロンソを狙っていた球団は今後、他の一塁手獲得にシフトするため、ある代理人は「（ヤンキースからＦＡの）ベリンジャーの価値が一気に上がったし、村上、岡本への関心も一段と高まるはず」と争奪戦が加速すると予測した。

注目はメッツだ。前日に通算２５３セーブの守護神ディアスがドジャースに移籍することが伝えられたが、翌日には主砲まで退団が報じられた。３年連続２０本塁打のニモも１１月のトレードでレンジャーズに放出しており、来季は近年のチームを支えてきた３選手が一気にニューヨークを去ることになった。

一塁を守れ、打線の核を担える選手になり得る存在が村上だろう。スターンズ編成本部長は８月に村上を視察するために来日。同１２日のＤｅＮＡ戦（神宮）で特大のサヨナラ２ランを見届けた。ＷＭ期間中にも村上を「パワーも抜群で、どんなキャリアを築いていくか楽しみ」と高く評価していることをうかがわせる場面があった。球団では０４〜０６年の松井稼頭央以来となる日本人内野手の誕生へ機運が高まっている。

「１億ドル（約１５５億円）規模の契約」になるとも言われる村上争奪戦。それでも、豊富な資金力を誇るメッツが“本気”にならざるを得ない状況となった今、２２年オフに吉田正尚がＲソックスと結んだ５年９０００万ドル（約１２４億円＝当時のレート）を超え、日本人の新人野手最高額となるのはほぼ間違いない情勢だ。（中村 晃大）