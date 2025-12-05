CONVERSEのスクエアトウに新作♡ニュアンスカラーが魅力の2シリーズ発売

CONVERSEの「スクエアトウ」シリーズに、新たなニュアンスカラーが仲間入り。2025年12月19日（金）より、公式オンラインショップや取り扱い店舗で順次販売がスタートします。レザーシューズの佇まいとスニーカーの軽やかな履き心地を融合した本シリーズは、上品な色合わせや素材使いが魅力♡ハイカットの「ALL STAR SQUARETOE HI」と、上質なスエードを用いた「ALL STAR SQUARETOE SU OX」が、より洗練されたラインナップに進化しました。冬コーデに寄り添う大人の足元を提案します。

ニュアンスカラーが映えるHIモデル

「ALL STAR SQUARETOE HI」（12100円）は、スクエアトウのレザーシューズから着想を得たカラーアレンジモデル。

アッパーとソールをニュアンスカラーでまとめ、モードな雰囲気に仕上げています。

柔らかなストーンベージュ/アッシュトープと、落ち着いたアスファルトグレイ/ジェットブラックの2カラーが新登場。

アッパーはキャンバス、アウトソールはラバーを採用し、レザーシューズのような洗練感とスニーカーの快適な履き心地を両立しています。

サイズは22.0～28.0、29.0、30.0cm展開で、自分にぴったりの一足が見つかります♪

上質スエードで品よく仕上げたOX

「ALL STAR SQUARETOE SU OX」（17600円）は、素材アレンジモデルとして登場。毛足の短い上質なスエードがアッパー全体を包み、ミニマルで上品な表情を演出します。

カラーはブラックとボーンホワイトの2色。ブラックにはホワイト、ボーンホワイトにはブラックのスペアシューレースが付属し、気分で印象チェンジが可能です。

アウトソールはラバー仕様で歩きやすく、レザーシューズのような端正な印象を保ちながらスニーカーらしい軽やかさも兼ね備えています。サイズは22.0～28.0、29.0、30.0cmと幅広く展開。

冬コーデに寄り添う大人の一足♡

モードな雰囲気をまとえるニュアンスカラーの新作2モデルは、どちらもレザーシューズの品格とスニーカーならではの快適さを備えた万能アイテム。

ハイカットのHI、スエードが上質なOXともに、冬の着こなしに自然となじむ落ち着いたカラーが揃っています。

スペアシューレースや素材の違いなど、細部のこだわりも魅力的。大人の女性の足元をさりげなく格上げしてくれるCONVERSEの新作を、ぜひこの冬のワードローブに迎えてみてください♡