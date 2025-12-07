１１人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が１１日、結成６周年の日に合わせてＹｏｕＴｕｂｅ生配信を行い、来年４月に東京ドームと京セラドーム大阪で公演を開催することを発表した。

メンバーの河野純喜は「ヤバいっすね。ワクワクが止まらない」とテンションＭＡＸ。川尻蓮は「マジで来た方が良いよ」とアピールした。詳細は順次公開する。

発表映像では「ａｎｄ ｍｏｒｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」と海外公演の開催をほのめかす表示も。リーダーの與那城奨は「絶対に来て後悔させないライブにしますので、ぜひ２０２６年も応援よろしく」と呼びかけた。

また、４月に行った初の単独東京ドーム公演の模様を来年１月２１日にブルーレイ＆ＤＶＤとして発売し、１月３０日に劇場公開することことを発表。来年３月４日には、今年７月に公開したドキュメンタリー映画「ＪＯ１ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ『未完成』―Ｂｏｎ Ｖｏｙａｇｅ―」のブルーレイ＆ＤＶＤを発売することも報告した。

この日は活動休止中の鶴房汐恩（１２月末で活動終了）、大平祥生に加え、金城碧海が体調不良で欠席。８人での生配信となった。