広島の来季新監督にバルトシュ・ガウル氏（38）が最有力候補に挙がっていることが11日、分かった。J関係者が明言。交渉を進めているという。

ガウル氏はポーランド系ドイツ人で、現在はドイツ1部ライプツィヒU―19フットボールダイレクターを務める。22―23年シーズンはグールニグ・ザブジェ（ポーランド）を指揮。神戸で活躍した元ドイツ代表FWポドルスキーやMF奥抜侃志（現G大阪）を指導した経験を持つ。主にアンダーカテゴリーでの指導やマネジメントに従事してきたが、Jリーググローバルアドバイザーを務めるロジャー・シュミット氏ら欧州関係者の評価は高いという。

広島は今季限りでミヒャエル・スキッベ監督が退任。新たな指揮官の人選を進める中、クラブ伝統の3バックと4バックの両システムを駆使できるガリア氏が浮上した。若き指揮官の下で15年以来11シーズンぶりのJ1制覇、そして現在出場しているアジアチャンピオンズリーグエリートの優勝を目指す。

◇バルトシュ・ガウル 1987年10月5日生まれ、ポーランド出身の38歳。シャルケ（ドイツ）のユースチームで指導者キャリアをスタート。15年にマインツ（ドイツ）のユース部門へ移り、18年からはマインツのセカンドチーム監督を務める。22年6月にグールニク・ザブジェ（ポーランド）の監督に就任。24年からライプツィヒ（ドイツ）に加入した。