ÇðÌÚÍ³µª¡¡²áµî¥¤¥Á¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óà°¸ýá¤ËÊ°¤ê¡ÖºÇ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡© ¤Þ¤¸¤à¤«¤Ä¤¯¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¶Ã¤¤ÎÅê¹Æ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥´¥µ¥µ¡¼¥Á¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇðÌÚ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡ÖÈ©¤Î¿§¤Î¥Ö¥ë¤Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¥¤¥¨¥Ù¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤¬¼«¿È¤ËÍí¤á¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥Ö¥ë¤Ù¡¦¥¤¥¨¥Ù¤À¤Î¤¢¤ë¤±¤ÉÇðÌÚÍ³µª¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÏÅ¥¥Ù¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅ¥¥Ù¡¼¥¹¡ª¡©¡¡ºÇ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¤Þ¤¸¤à¤«¤Ä¤¯¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ö¡Ê¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ë»ä¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈ©¤Î¿§¤¬ÅÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿§¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡×¤È¼º¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îà°¸ýá¤ò¡ÖÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤à¤«¤Ä¤¯¤±¤É¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ØÇðÌÚÍ³µª¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÏÅ¥¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤À¤È¼å¤¤¡£¡ØÅ¥¤Ù¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£