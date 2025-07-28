SKY-HI¡¢ËÜÆü¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¤ò4·î¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£º£Ìë¿·¶Ê¡ÖFuture In My Pocket¡×MV¤â¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
SKY-HI¤¬ËÜÆü12·î12Æü¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù(ÆÉ¤ß : ¥µ¥¯¥»¥¹ ¥¤¥º ¥¶ ¥Ù¥¹¥È ¥ê¥Ù¥ó¥¸)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±ºî¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù(ÆÉ¤ß : ¥µ¥¯¥»¥¹ ¥¤¥º ¥¶ ¥Ù¥¹¥È ¥ê¥Ù¥ó¥¸ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)¤ò¡¢2026Ç¯4·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢BMSG CEO¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤äÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËSKY-HI¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î15Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ãBMSG FES¡ä¤äSKY-HI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿BMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò½é¤Î²»¸»²½¡£¿·¤¿¤ÊBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Â¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢MV¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤Î¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãSKY-HI Birthday Bash¡ä2Ç¯Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖFuture In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)¡×¤ÎMV¤¬¡¢º£Ìë21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎSTARGLOW¤ÎTAIKI¡¢GOICHI¤¬µÒ±é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿DJ¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦VLOT¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¡£
VLOT¤Ë¤è¤ë°¥½¥¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥É¥ê¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤¬¸òº¹¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆTAIKI¤¬¡Ö14th Syndrome¡×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È5Ç¯¸å¤ÎÌóÂ«¡É¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ç¤ÏSKY-HI¡¢TAIKI¡¢GOICHI¤Î3¿Í¤¬Æ±¤¸Ì´¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤È´õË¾¤òÌÄ¤é¤¹1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¤Ç¤«¤¤Ì´¡É¤ò²Î¤¤¹ç¤¦¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¥¢¥ó¥»¥à¤À¡£
Digital Album¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)È¯Çä
Streaming & Download : https://avex.ffm.to/successisthebestrevenge
Tracklist :
01. The Best Revenge
02. It¡Çs OK
03. No Flexin¡Ç
04. deaf feat. edhiii boi
05. Âç¾æÉ× feat. Novel Core
06. ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP (Prod. ist)
07. SUPER IDOL feat. Nissy
08. At The Last
09. Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10. If I die tomorrow
11. Success is
Album¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
È¯ÇäÆü : 2026Ç¯4·î15Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+DVD3ËçÁÈ (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63856/B¡ÁD
²Á³Ê¡§¡ï14,850(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63857/B¡ÁC
²Á³Ê¡§¡ï14,850(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
£ÄÌ¾ïÈ×
AL (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63858
²Á³Ê¡§5,060(ÀÇ¹þ)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÎCD¡Ï (ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»ºÈ× ¶¦ÄÌ)
¡¦The Best Revenge
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦deaf feat. edhiii boi
¡¦Âç¾æÉ× feat. Novel Core
¡¦ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
¡¦If I die tomorrow
¡¦Success is
¡¦Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO(BE:FIRST), TAKUTO(MAZZEL)
¡¦14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), edhiii boi, RYUHEI (BE:FIRST), KANON (STARGLOW)
¡¦One More Day -remix- feat. REIKO, RAN (MAZZEL), SEITO (MAZZEL), KAIRYU (MAZZEL)
¡¦At The Last -THE LAST PIECE ver.- feat. STARGLOW, YUTA, KEI, RAIKI, KANTA, TAICHI
¡¦MISSION -MISSIONx2 ver.- feat. MAZZEL, REIKO, KANON (STARGLOW)
¡¦To The First -THE FIRST ver.- feat. BE:FIRST, Aile The Shota, RAN (MAZZEL), REIKO, RUI (STARGLOW)
and more¡Ä
¡ÎDVD / Blu-ray¡Ï (½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
LIVE
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2024
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
MUSIC VIDE
¡¦D.U.N.K.
¡¦Dream Out Loud feat. ØZI
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦¥Ò¥Ã¥Ô¡¼
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
and more¡Ä
¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success is-¡ä
2026Ç¯5·î4Æü(·î¡¦½Ë)
[°¦ÃÎ]NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î11Æü(·î)
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î12Æü(²Ð)
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î25Æü(·î)
[ËÌ³¤Æ»]¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î27Æü(¿å)
[µÜ¾ë]ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î30Æü(ÅÚ)
[Ê¡²¬]Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î31Æü(Æü)
[¹Åç]¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-¡ä
2026Ç¯6·î17Æü(¿å)
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯6·î18Æü(ÌÚ)
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
