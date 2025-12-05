Sound Horizon／Linked Horizonを主宰するサウンドクリエイターRevoが、自身の活動史上2回目となる＜Revo’s Orchestra Concert 2026＞の開催を発表した。

これは12月11日に実施したSalon de Horizonファンクラブ限定生配信「SH＆LH＆Revo流行語大賞2025」にて、Revoが直接発表したもの。

＜Revo’s Orchestra Concert＞は2024年6月に初めて開催されたもので、その時は東京公演のみだったが、今回は東京と神戸の2都市で開催される。

指揮は前回に引き続き栗田博文氏が全公演を担当。東京は東京フィルハーモニー交響楽団、神戸は日本センチュリー交響楽団が出演し、今回のために編成されたスペシャルチームによるオーケストレーション・アレンジを、完全生演奏にて、楽しむことができる。

更に＜Revo’s Orchestra Concert 2026＞では、Revoがこれまで紡いできた楽曲たちの旋律とハーモニーにより深く迫り、その真髄を存分に味わえるように歌唱は加えず全編フルオーケストラのみで構成されるとのこと。

Sound Horizonの名曲はもちろん、Linked Horizon、Revo名義での珠玉の楽曲の数々を、オーケストラの響きとともに楽しめる貴重な機会となる。チケットの販売情報は、追って告知される。

＜Revo’s Orchestra Concert 2026＞

■会場／開催日時

会場：文京シビックホール 大ホール

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b014/p006728/index.html 2026年5月9日(土)

開場12：30 ／ 開演13：30

開場17：00 ／ 開演18：00 2026年5月10日(日)

開場11：30 ／ 開演12：30

開場16：00 ／ 開演17：00 会場：神戸国際会館こくさいホール

https://www.kih.co.jp/kokusaihall/ 2026年9月5日(土)

開場12：30 ／ 開演13：30

開場17：00 ／ 開演18：00 ■出演者

Revo

指揮：栗田博文

オーケストラ：

東京フィルハーモニー交響楽団(東京)

日本センチュリー交響楽団(神戸) <トークコーナーゲスト>

2026年5月9日(土) 文京シビックホール 大ホール

開演13：30〜公演 サンホララボ研究員 さやわか

開演18：00〜公演 サンホララボ研究員 清水耕司 2026年5月10日(日) 文京シビックホール 大ホール

開演12：30〜公演 サンホララボ研究員 冨田明宏

開演17：00〜公演 サンホララボ研究員 宗像明将 2026年9月5日(土) 神戸国際会館こくさいホール

開演13：30〜公演 サンホララボ研究員 さやわか

開演18：00〜公演 サンホララボ研究員 冨田明宏 ■チケット

プレミアムシート(Salon de Horizonファンクラブ会員限定) 24,000円（税込）／1公演

・ステージ付近前方席

・公演当日専用受付でのご案内

・プレミアムシート限定オリジナルグッズセット付き

セット内容：ピンバッジ・ペンケース

・プレミアムシート限定来場記念スタンプ

（通常の来場記念スタンプも捺印できるようご用意いたします。）

一般席 13,000円（税込）／1公演

・通常版来場記念スタンプ ■チケット販売スケジュール

チケット一般販売に先がけSalon de Horizonファンクラブチケット先行受付を行います。

プレミアムシートチケット先行後、一般席チケット先行を行います。

プレミアムシートは同行者を含めSalon de Horizonファンクラブ会員限定となりますが、

一般席におきましては、同行者はファンクラブ会員限定ではなく非会員の方をご指定の場合でもお申込みいただけます。

一般販売までにSOLD OUTになる公演が発生する場合がございます。

チケット販売の詳細は、2026年1月中にご案内予定です。 ■お問い合わせ先

東京公演：KMミュージック info@kmmusic.co.jp / 045-201-9999 (平⽇11:00〜13:00/15:00〜17:00)

神戸公演：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業）

◆Sound Horizon オフィシャルサイト