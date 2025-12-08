スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： Google

開発者： Google LLC

価格： 無料

対応OS： iOS 16.0 以降、Android OS

カテゴリ： ツール

ネットで見つけた服や靴が自分に似合うのか、できれば試してから購入したいもの。返品無料のネットショップもあるけれど、送り返す手間もかけたくない。そんなときに便利なのが、Google検索で使える「バーチャルで試着」機能だ。

「バーチャルで試着」して、自分に似合いそうかどうかあらかじめ確認！

自分の写真にファッションアイテムを合成

「バーチャルで試着」は、Google検索で利用できる新しい機能。検索していて見つけたファッションアイテムを、自分の全身写真に合成して確かめられるというものだ。現在はGoogleの個人アカウントで検索した場合に有効となり、Google Workspaceなどのビジネスアカウントでは利用できないようだ。

バーチャルで試着するには、あらかじめ体型にフィットした服を着た状態で自分の全身写真を撮影しておく。次に、普段通りGoogle検索で「メンズ Tシャツ」など探したいものを検索し、サムネイル表示されたECサイトのリンクをタップして「試してみる」ボタンを押すだけ。

初回だけ自分の撮影済み写真のアップロードが求められ、アップロードするとすぐに合成処理が始まる。10秒ほど待てば、指定したファッションアイテムを身に付けた自分の姿が出現する、という流れだ。

最初にカメラで自分の全身写真を撮影しておく

あとは普段通りWeb検索してお気に入りアイテム探しの旅へ

買い物の失敗を減らせて、自分によく似合う新スタイルも発見できちゃう？

「試してみる」ボタンが表示されるのは検索結果のすべてというわけではないことに注意しよう。たとえば「ショッピング」タブでは、スポンサー商品やスポンサーショップの枠内のものは対象ではなく、その下から表示されているアイテムが「試着」できるものとなる。現在はトップス、ボトムス、ワンピース、シューズなどがバーチャルで試着可能だ。

試着したものは履歴として残り、それらを簡単に切り替えて、見比べながら実際に購入するものを選んでいくこともできる。

似合いそうかどうかを自らその場で判断できるだけでなく、画像を家族や友人に送って評価してもらうこともできるので、買い物の失敗を減らせるはず。今まで選ばなかったタイプのものもどんどん気軽に試着してみれば、意外としっくりくるスタイルのヒントが見つかるかも？

「ショッピング」タブの最初の方に出てくる「スポンサー商品」や「スポンサーショップ」のものは対象外

その下にある商品からが「バーチャルで試着」できるものとなる

商品を選び、「試してみる」ボタンが表示されていたらそれをタップ

初回は写真アップロードが求められるので、撮影しておいた自分の写真を指定する

写真をアップロードすると合成処理が開始

10秒余り待てばその商品を身に付けた自分の姿が現れる

まれに違和感のある見栄えになることも

画面下部から試着の履歴を引き出せる。ワンタッチで切り替えて見比べよう