冬のみなとみらいデートに行きたい6,000円以下のイタリアンディナー5選 。海辺のレストランや石窯ピザが自慢の隠れ家も
◆冬のみなとみらいデートに行きたい6,000円以下のイタリアンディナー5選 。海辺のレストランや石窯ピザが自慢の隠れ家も
写真：cafe&dining blue terminal
街中がイルミネーションで彩られ、クリスマスマーケットも開催される冬のみなとみらいは、歩くだけで心ときめくロマンティックな雰囲気に包まれる。今回は、そんなみなとみらいデートのあとに立ち寄りたい、6,000円以下で楽しめるカジュアルなイタリアンコースをご紹介。石窯ピザが自慢の隠れ家レストランから、ベイエリアの景色を望むレストランまでラインナップ。今すぐチェックして。
※写真はイメージです
En Route／石窯で焼き上げるピザが自慢！温かな空間でほっこり、恋人との時間を過ごすディナー
飲食店が並ぶ路地裏に佇む「En Route」は、レンガやウッドが織りなす温かみのあるテラス席が目じるし。扉を開けると広がるメインダイニングは、アットホームなムードが漂いながらもシックで落ち着く雰囲気。生地から手作りし石窯で焼き上げる本格ピザや、オリジナルを含む100酒以上のカクテルが自慢。
普段のデートにもぴったりな「スタンダードコース」は、好みの1杯が選べる乾杯ドリンクでスタートし、全7皿をラインナップ。自慢の窯焼きピザは人数と同じ数だけ種類が選べ、舌もお腹も満足させてくれること間違いなし。メッセージ入りの華やかなプレートを付ければ、思い出に残る1日になるはず。
※写真はイメージです
??データ
【スタンダードコース】窯焼きピザ・パスタ・デザートなど全7皿+選べる乾杯ドリンク+アニバーサリープレート：
フレッシュトマトとしらすのブルスケッタ／自家製ドレッシングのグリーンサラダ／前菜3種盛り合わせ／窯焼きピザ（人数により最大7種類）／シェフおすすめのパスタ／季節のリゾット／デザートアイスクリーム
ドリンク：選べる乾杯ドリンク1杯
金額：4,750円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：En Route
住所：神奈川県横浜市中区石川町1-18-2 花こビル1F
※写真はイメージです
Pecorino -Market＆Restaurant-／種類豊富なチーズ料理とダイナミックな夜景にうっとり。海辺のレストラン
客船ターミナルを中核に据えた商業施設「横浜ハンマーヘッド」の2階にあるこちらは、本格チーズが味わえるイタリアンダイニング。ヨーロッパ各国から取り寄せたチーズは、食べ比べで楽しめるほか、前菜やメイン、デザートなどにも使用され、チーズ好きにはたまらない。また、ホワイト×ブルーの洗練されたくつろぎ空間も評判で、目の前にある海越しにみなとみらいを一望できる大きな窓が。美しいサンセットや夜景がデートのムードをぐっと盛り上げてくれる。
牛ハラミステーキやチーズの食べ比べなど7皿のコース料理に乾杯スパークリングワインがついた記念日ディナープランは、いつものディナーにもちょうど良いコストパフォーマンス。デザートのホールケーキでプチ贅沢な気分を堪能して。
※写真はイメージです
??データ
【記念日ディナー】牛ハラミステーキやチーズプラトーなど全7皿+乾杯スパークリングワイン+ホールケーキ：
前菜3種の盛り合わせ／彩り野菜と豆のサラダ チェダー風味のスパイスドレッシング／チーズと季節のフルーツのカプレーゼ／チーズプラトー黒トリュフのペンネカルボナーラ／牛ハラミのステーキ〜ハーブスパイスチーズソース〜／アニバーサリーホールケーキ（メッセージ対応無料）／コーヒー、または紅茶
ドリンク：乾杯スパークリングワイン（ノンアルコールに変更可能）
金額：6,000円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：Pecorino -Market＆Restaurant-
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 新港ふ頭客船ターミナル 横浜ハンマーヘッド2F
※写真はイメージです
cafe&dining blue terminal／リーズナブルなのがうれしい！ベイビューレストランの選べるイタリアンコース
横浜港大さん橋国際客船ターミナルに店を構える「cafe&dining blue terminal」。スタイリッシュなインテリアの店内は大きな窓が備えられ、みなとみらいが一望できる最高のロケーション。絶景とともに楽しめるのは、三浦野菜をはじめとする神奈川県産の野菜や食材を使った料理。厳選した茶葉を使用したスペシャリティードリンクも豊富。
3,300円とリーズナブルなコースは、乾杯ドリンクやパスタ、メインなどがその日の気分で選べる。食事のラストには、食後のカフェとともに花火付きのメッセージプレートも用意できるから、気持ちのこもった言葉を添えてサプライズするのも素敵。
※写真はイメージです
??データ
【NEWカジュアルコース】パスタ＆メインのピアットウニコなど4皿+選べる乾杯ドリンク+デザートにメッセージ(平日限定)：
季節野菜のガンボスープ／鮮魚のカルパッチョ、醤油麹、梅酢、大根、ディル／パスタ／メイン／デザート／カフェ
ドリンク：乾杯ドリンク
金額：3,300円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：cafe&dining blue terminal
住所：横浜市中区海岸通1-1-4 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル2F
※写真はイメージです
GARDEN HOUSE MINATOMIRAI／きらめく夜景とともに旬食材を楽しむ、聖夜を感じるひととき
桜木町駅前の商業施設「コットマーレ」6階に位置し、大きな窓から見渡せるみなとみらいの眺望が人気のオールデイレストラン。鎌倉の一軒家レストランの3号店としてオープンしたこちらは、地域の特性と旬な食材を組み合わせたメニューが豊富。
カジュアルなディナープランは、スパークリングワインでスタート。料理は、前菜の「カンパチのカルパッチョ」やスープの「カリフラワーのポタージュ」など、旬の食材を使用した4皿。最後には、「モイストガトーショコラ」や「ほうじ茶チーズケーキ」など4種から選べるデザートが登場。ゲストのデザートをアニバーサリープレートにできるので、「メリークリスマス」のひと言を贈ってクリスマスシーズンらしいディナーを演出してみては。
※写真はイメージです
??データ
【CASUAL DINNER】気軽に楽しめる全4皿のカジュアルコース+乾杯スパークリング+アニバーサリープレート：
カンパチのカルパッチョ ワカモレ・グリーンサルサ／カリフラワーのポタージュ クルミオイル／フォカッチャ2p／豚フィレのロースト 塩柚子とフォンドヴォーのソース／デザート／コーヒー、または紅茶
ドリンク：乾杯スパークリングワイン（ノンアルコールに変更可能）
金額：5,500円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：GARDEN HOUSE MINATOMIRAI
住所：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ桜木町 6F
※写真はイメージです
炭火焼きイタリアン＆ワイン オイノス野毛／炭火が引き出すうまみをほおばる！5皿の絶品コース
約600軒もの飲食店が並ぶ横浜・野毛エリアにある「オイノス野毛」は、素材のうまみを引き出す炭火焼き料理とイタリアンが存分に堪能できるお店。自慢の炭火焼きは、シェフが惚れ込んだお肉はもちろん、新鮮な海の幸や野菜もラインナップ。
編集部おすすめの「アニバーサリープラン」は、乾杯スパークリングワイン＆デザート付き。5種の前菜盛り合わせや、シェフのおまかせパスタなどのイタリアンを楽しんだ後は、メインの炭火焼きが登場。赤身のうまみと程よい霜降りのバランスが良い赤毛和牛を、香ばしく焼き上げ逸品は、贅沢でゲストの顔もほころぶおいしさ。二人の距離が縮まるカウンター席とゆったり過ごせるテーブル席、お好きな席をリザーブして。
写真：cafe&dining blue terminal
街中がイルミネーションで彩られ、クリスマスマーケットも開催される冬のみなとみらいは、歩くだけで心ときめくロマンティックな雰囲気に包まれる。今回は、そんなみなとみらいデートのあとに立ち寄りたい、6,000円以下で楽しめるカジュアルなイタリアンコースをご紹介。石窯ピザが自慢の隠れ家レストランから、ベイエリアの景色を望むレストランまでラインナップ。今すぐチェックして。
※写真はイメージです
En Route／石窯で焼き上げるピザが自慢！温かな空間でほっこり、恋人との時間を過ごすディナー
飲食店が並ぶ路地裏に佇む「En Route」は、レンガやウッドが織りなす温かみのあるテラス席が目じるし。扉を開けると広がるメインダイニングは、アットホームなムードが漂いながらもシックで落ち着く雰囲気。生地から手作りし石窯で焼き上げる本格ピザや、オリジナルを含む100酒以上のカクテルが自慢。
普段のデートにもぴったりな「スタンダードコース」は、好みの1杯が選べる乾杯ドリンクでスタートし、全7皿をラインナップ。自慢の窯焼きピザは人数と同じ数だけ種類が選べ、舌もお腹も満足させてくれること間違いなし。メッセージ入りの華やかなプレートを付ければ、思い出に残る1日になるはず。
※写真はイメージです
??データ
【スタンダードコース】窯焼きピザ・パスタ・デザートなど全7皿+選べる乾杯ドリンク+アニバーサリープレート：
フレッシュトマトとしらすのブルスケッタ／自家製ドレッシングのグリーンサラダ／前菜3種盛り合わせ／窯焼きピザ（人数により最大7種類）／シェフおすすめのパスタ／季節のリゾット／デザートアイスクリーム
ドリンク：選べる乾杯ドリンク1杯
金額：4,750円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：En Route
住所：神奈川県横浜市中区石川町1-18-2 花こビル1F
※写真はイメージです
Pecorino -Market＆Restaurant-／種類豊富なチーズ料理とダイナミックな夜景にうっとり。海辺のレストラン
客船ターミナルを中核に据えた商業施設「横浜ハンマーヘッド」の2階にあるこちらは、本格チーズが味わえるイタリアンダイニング。ヨーロッパ各国から取り寄せたチーズは、食べ比べで楽しめるほか、前菜やメイン、デザートなどにも使用され、チーズ好きにはたまらない。また、ホワイト×ブルーの洗練されたくつろぎ空間も評判で、目の前にある海越しにみなとみらいを一望できる大きな窓が。美しいサンセットや夜景がデートのムードをぐっと盛り上げてくれる。
牛ハラミステーキやチーズの食べ比べなど7皿のコース料理に乾杯スパークリングワインがついた記念日ディナープランは、いつものディナーにもちょうど良いコストパフォーマンス。デザートのホールケーキでプチ贅沢な気分を堪能して。
※写真はイメージです
??データ
【記念日ディナー】牛ハラミステーキやチーズプラトーなど全7皿+乾杯スパークリングワイン+ホールケーキ：
前菜3種の盛り合わせ／彩り野菜と豆のサラダ チェダー風味のスパイスドレッシング／チーズと季節のフルーツのカプレーゼ／チーズプラトー黒トリュフのペンネカルボナーラ／牛ハラミのステーキ〜ハーブスパイスチーズソース〜／アニバーサリーホールケーキ（メッセージ対応無料）／コーヒー、または紅茶
ドリンク：乾杯スパークリングワイン（ノンアルコールに変更可能）
金額：6,000円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：Pecorino -Market＆Restaurant-
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 新港ふ頭客船ターミナル 横浜ハンマーヘッド2F
※写真はイメージです
cafe&dining blue terminal／リーズナブルなのがうれしい！ベイビューレストランの選べるイタリアンコース
横浜港大さん橋国際客船ターミナルに店を構える「cafe&dining blue terminal」。スタイリッシュなインテリアの店内は大きな窓が備えられ、みなとみらいが一望できる最高のロケーション。絶景とともに楽しめるのは、三浦野菜をはじめとする神奈川県産の野菜や食材を使った料理。厳選した茶葉を使用したスペシャリティードリンクも豊富。
3,300円とリーズナブルなコースは、乾杯ドリンクやパスタ、メインなどがその日の気分で選べる。食事のラストには、食後のカフェとともに花火付きのメッセージプレートも用意できるから、気持ちのこもった言葉を添えてサプライズするのも素敵。
※写真はイメージです
??データ
【NEWカジュアルコース】パスタ＆メインのピアットウニコなど4皿+選べる乾杯ドリンク+デザートにメッセージ(平日限定)：
季節野菜のガンボスープ／鮮魚のカルパッチョ、醤油麹、梅酢、大根、ディル／パスタ／メイン／デザート／カフェ
ドリンク：乾杯ドリンク
金額：3,300円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：cafe&dining blue terminal
住所：横浜市中区海岸通1-1-4 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル2F
※写真はイメージです
GARDEN HOUSE MINATOMIRAI／きらめく夜景とともに旬食材を楽しむ、聖夜を感じるひととき
桜木町駅前の商業施設「コットマーレ」6階に位置し、大きな窓から見渡せるみなとみらいの眺望が人気のオールデイレストラン。鎌倉の一軒家レストランの3号店としてオープンしたこちらは、地域の特性と旬な食材を組み合わせたメニューが豊富。
カジュアルなディナープランは、スパークリングワインでスタート。料理は、前菜の「カンパチのカルパッチョ」やスープの「カリフラワーのポタージュ」など、旬の食材を使用した4皿。最後には、「モイストガトーショコラ」や「ほうじ茶チーズケーキ」など4種から選べるデザートが登場。ゲストのデザートをアニバーサリープレートにできるので、「メリークリスマス」のひと言を贈ってクリスマスシーズンらしいディナーを演出してみては。
※写真はイメージです
??データ
【CASUAL DINNER】気軽に楽しめる全4皿のカジュアルコース+乾杯スパークリング+アニバーサリープレート：
カンパチのカルパッチョ ワカモレ・グリーンサルサ／カリフラワーのポタージュ クルミオイル／フォカッチャ2p／豚フィレのロースト 塩柚子とフォンドヴォーのソース／デザート／コーヒー、または紅茶
ドリンク：乾杯スパークリングワイン（ノンアルコールに変更可能）
金額：5,500円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：GARDEN HOUSE MINATOMIRAI
住所：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ桜木町 6F
※写真はイメージです
炭火焼きイタリアン＆ワイン オイノス野毛／炭火が引き出すうまみをほおばる！5皿の絶品コース
約600軒もの飲食店が並ぶ横浜・野毛エリアにある「オイノス野毛」は、素材のうまみを引き出す炭火焼き料理とイタリアンが存分に堪能できるお店。自慢の炭火焼きは、シェフが惚れ込んだお肉はもちろん、新鮮な海の幸や野菜もラインナップ。
編集部おすすめの「アニバーサリープラン」は、乾杯スパークリングワイン＆デザート付き。5種の前菜盛り合わせや、シェフのおまかせパスタなどのイタリアンを楽しんだ後は、メインの炭火焼きが登場。赤身のうまみと程よい霜降りのバランスが良い赤毛和牛を、香ばしく焼き上げ逸品は、贅沢でゲストの顔もほころぶおいしさ。二人の距離が縮まるカウンター席とゆったり過ごせるテーブル席、お好きな席をリザーブして。