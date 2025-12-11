櫻井翔、嵐ラストツアーに言及 歴史があるからこそ「どういう感じで届けていいか…」
11日に放送されたTBS系バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会SP』(21:00〜22:57)で、櫻井翔、妻夫木聡、佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活。櫻井が来春開催の嵐のラストツアーについて言及する場面があった。
妻夫木聡と佐藤隆太
今回、櫻井、妻夫木、佐藤の親友3人旅の第4弾を放送。デカ盛りラーメン、登山、ホテル三日月など、とことん詰め込んだ旅を楽しんだ。
3人が本音で語り合う場面も。櫻井は嵐のラストツアーについて「ありがたいことに、嵐がテレビのおかげもあっていろんな人に知ってもらって、運動会で『Happiness』かけてくれたり、みんなで『Love so sweet』歌ってくれてみたいな歴史があるから、どこを、どういう感じを届けていいか難しい。何が見たいか? なのか、何を届けたいか? なのか、みたいなこともあったりする」と打ち明けた。
すると妻夫木は「やりたいことをやってほしいけどね。俺たちはやってくれるだけでうれしいから、正直求めないよ。やってくれるって言っている時点で求めるものないよね。今のみんなを見たい」と言い、佐藤も「本当そうだと思う」と同調していた。
