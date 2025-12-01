¥¬¥Á¥ã¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡ß¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ DOLLYMIX ¤Éー¤êー¤ß¤Ã¤¯¤¹¡×12·îÈ¯Çä
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡ß¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ DOLLYMIX ¤Éー¤êー¤ß¤Ã¤¯¤¹¡×¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤Ê¤Ä¤á¤ß¤¯»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDOLLY MIX¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤Ç´Å¤á¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤âºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤ª¤È¤¦¤È¤Î¥ê¥º¥à¤¯¤ó¤Ï¥¬¥Á¥ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤µ¯¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¥ê¥º¥à¤¯¤ó¡×¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥¥¡×¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥é¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
¥ê¥º¥à¤¯¤ó
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥¥
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥é
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660315