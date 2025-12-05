【MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン】 12月12日 出荷開始 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」を12月12日に出荷開始する。価格は9,800円。

本商品は、アニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」にて春日井甲洋が駆るエインヘリアル・モデル「ファフナー・マークフィアー改 アバドン」をプラモデル化したもの。

頭頂高約190mmで各関節可動し、付属の交換用手首各種によって様々なポージングが可能。パーツ差し替えにより、カノン式アクセラレータ展開ギミックおよび前腕部の内蔵ブレード展開が再現されている。

背面のスタビライザーは差し替えで伸長状態を再現でき、武装にはメドゥーサとガンドレイクが付属する。

ガンドレイクはパーツ差し替えにより射撃形態が再現でき、射撃状態時の専用エフェクトも付属する。そして、甲洋のSDP能力によるワームソード発現状態もクリアパーツエフェクトを取り付ける事で再現できる。

メドゥーサから腰部タンクを繋ぐケーブルは軟質パーツが使用され、構えた状態で姿勢保持するための専用支柱パーツが付属する。

(C)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。