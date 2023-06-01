¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹ー¥×¥é A70 3.0GT¥¿ー¥Ü A¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡Ú¥È¥è¥¿ ¥¹ー¥×¥é A70 3.0GT¥¿ー¥Ü A¡Û 12·î12Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§3,520±ß
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï12·î12Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹ー¥×¥é A70 3.0GT¥¿ー¥Ü A¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,520±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×A¥Û¥â¥í¥²ー¥·¥ç¥ó¼èÆÀÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥¹ー¥×¥é A70 3.0GT¥¿ー¥Ü A¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥ÑーÉôÉÊ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×AÍÑ¤Î¥¤¥ó¥Æー¥¯ÉÕ¥¿¥¤¥×¤ò¥»¥Ã¥È¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢Áë¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±ÍÑ¥·ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£