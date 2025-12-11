11月3日に東京ドームにて開催された音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が、NHK総合テレビにて『MUSIC EXPO 2025』として明日12月12日22時30分より放送される。

（関連：【画像あり】『MUSIC EXPO LIVE 2025』より ライブ写真）

同イベントでは、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVEら全12組のアーティストが、ここでしか見ることのできないスペシャルなライブパフォーマンスやトークを披露。『MUSIC EXPO 2025』は、そのライブの模様を1時間にギュッと凝縮した特集番組となる。

また、アーティストのパフォーマンスだけでなく、“MUSIC EXPO SPECIAL TALK SESSION”と題したステージ裏でのトーク企画もオンエア。HANA×KiiiKiii、ENHYPEN×Number_i×TOMORROW X TOGETHERらが、“ある共通点”を持つアーティスト同士としてトークを展開する。

さらに、およそ2時間に及ぶ拡大版『MUSIC EXPO SPECIAL EDITION』も放送。BSP4Kで12月20日23時30分から、BSで2026年1月3日24時からオンエア予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）