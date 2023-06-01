Silica Gel¡¢¿·¶Ê¡ÖBIG VOID¡×¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«¡¡¤è¤êÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë
¡¡Silica Gel¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBIG VOID¡×¤ò12·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Silica Gel¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¾Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÆîµÜFEFERE feat. Japanese Breakfast¡×¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢8·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ØSyn.THE.Size X¡Ù¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏµðÂç¤ÊµõÌµ¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥Óー¥È¤¬¡ÈµÕÀâÅª¤Ê´õË¾¡É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSilica Gel¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡È¶âÂ°Åª¤Çµ¡³£Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡É¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤è¤êÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯Å¾´¹ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ Azikazin Magicworld¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖTik Tak Tok¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆSilica Gel¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¯Îõ¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥®¥Û´ÆÆÄ¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªSilica Gel¤Ï¡¢12·î22Æü¤ËÂçºå¡¢23Æü¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ¡Ø[Syn.THE.Size X] JAPAN Tour 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¡£12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ØCountdown Fantasy 2025-2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
