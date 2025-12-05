音楽プロデューサー／DJのAiobahnが、別名義 Aiobahn +81（読み：アイオバーン プラスエイティーワン）として新曲「独立独歩 (feat. Mori Calliope)」を12月10日に配信リリースした。

同楽曲は、ホロライブ所属のバーチャルアーティスト Mori Calliopeとのコラボレーション楽曲に。静謐さとポップさが同居する攻撃的なトラップビートに、我が道を行くことを高らかに宣言するMori Calliopeの力強く挑戦的なラップが踊る、これまでのAiobahn +81の作風とは一線を画す意欲作となっている。また、リリースと同時にMVも公開された。

さらに、1st EP『eau de parfum ～extended play～』を2026年2月11日にリリースすることも決定。Aiobahn +81にとって初のEPであり、初のフィジカル商品となる。Aiobahn +81のX（旧Twitter）アカウントでは、“平成感満載”のプレビュームービーが公開され、音源の一部を聴くことができる。

本EPには、「天天天国地獄国 (feat. ななひら & P丸様。)」「side by side (feat. FUWAMOCO)」など、過去にリリースした楽曲をはじめ、桃井はるこをフィーチャーリングゲストに迎えた「ずぶ濡れ魔法少女 阿比留ミズキ (feat. 桃井はるこ) [w/ SAWTOWNE]」、名取さなによる「太陽の楽園～Promised Land～」のカバーなど新録曲を収録。さらにリリースされたばかりの「独立独歩 (feat. Mori Calliope)」を含む全7曲を収録予定だ。

数量限定生産盤には、全曲のインストゥルメンタルバージョンに加え、初音ミクと重音テトによる「天天天国地獄国」のカバーを収録するほか、Aiobahn +81のキャラクター 黄金崎ももえのグッドスマイルカンパニー製ぬいぐるみや、リリースパーティ入場優待も封入される特別仕様となっている。なお、リリースパーティの詳細は後日発表予定とのこと。

ジャケットイラストは、ぽよよん❤︎ろっくによる描き下ろし。アートワークはmondaystudioが手がけている。

（文=リアルサウンド編集部）