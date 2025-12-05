REGZA 85E350R

Amazonにて、REGZA(レグザ)のスマートテレビがセール価格で販売されている。期間は12月24日23時59分まで。

期間中、ネット動画の映像も高画質に再現する4K液晶「E350R」シリーズとMini LED「Z870N」シリーズがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 85E350R

レグザパワーオーディオシステムにより、バランスの良いクリアな高音質で心地よい映像体験を実現。AirPlay 2により、モバイルデバイスやPCなどのコンテンツを、レグザの大画面で楽しめる。

REGZA 75Z870N

高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を採用。見たい番組があとで見られる「タイムシフトマシン」機能やAirPlay 2/スクリーンミラーリング機能も搭載している。