Amazonにて「Apple Watch」が特別価格で販売されている。期間は12月25日23時59分まで。

対象商品には、「Series 11」及び「Series 10」GPSモデル/GPS+Cellularモデルがラインナップ。睡眠スコアの計測やフィットネス機能のほか、通信サービスプランを利用すればiPhoneが手元になくても、メッセージを送ったり、電話をかけたり、音楽をストリーミングできる。

今回は、GPSモデルGPS+Cellularモデルがラインナップ。サイズやバンドのタイプ、カラーの異なる各種取り揃えられている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Apple Watch Series 11（GPSモデル）

46mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド

42mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド

Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）

42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループ