クリップ不要の袋とじワザに注目！11月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年11月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！クリップや輪ゴムを使わずに食材の袋をとじる方法や、秋の食材の保存のコツが注目されていました。

玉ねぎの皮を気持ちよくむける裏ワザをご紹介。包丁を使わずにりんごの皮のようにむける方法と、包丁の刃にひっかけるようにして皮をむく方法の2種類から、好みの方法を選べます。包丁不要の方法なら、お子さんといっしょに楽しめるのも魅力。今まで苦労していた方も、この方法なら皮むきが好きになるかもしれません。



第4位：お湯を沸かさない！少しの水で作るゆで卵

少しの水と仕上がりに合わせた加熱時間で作るゆで卵のレシピ。1個だけでも大量でも、ゆでる卵の数にかかわらず同じ手順で作れるのがポイントです。たっぷりのお湯を沸かす時間と手間が省けて、水の節約にもなる嬉しい裏ワザです。



第3位：輪ゴムもクリップも不要！袋を閉じる裏ワザ

使いかけの砂糖の袋を、道具を使わずに閉じる方法をご紹介。輪ゴムやクリップがなくてもキュッと閉じられるので便利です。砂糖だけではなく、お米やウインナーの袋にも応用できるから、覚えておくと役に立ちますよ。



第2位：翌日もカリカリ！くっつかない大学芋の作り方

大学芋が翌日でもカリカリのまま食べられる秘密は「お酢」。少量のお酢を調味料に加えるだけで食感が保てます。「お酢のお陰でくっつかずに理想の大学芋に」「くっつかない！カリカリ！最高です」など、絶賛する声が多数寄せられています。



第1位：柔らかくならない！柿を長持ちさせる保存法

「裏ワザ」ランキング1位は、柿を長持ちさせる保存ワザをご紹介した記事でした。常温・冷蔵・冷凍と、長持ちさせたい期間に応じて選べる3通りの方法をご紹介しています。いただきもので家にたくさん柿があるという時に便利ですね。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。