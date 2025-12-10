【「麦香るふたり」2巻】 12月12日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「麦香るふたり」の2巻を12月12日に発売する。価格は770円。

本作は葛西尚氏が「サンデーうぇぶり」で連載しているグルメドラマ。栃木の森の中に佇むパン屋さん「ブーランジェリーマロニエ」を舞台に、パン作りが苦手なヒューゴとちょっとズボラなブーランジェの澄野がパン作りに挑戦していく。

2巻では栃木のB級グルメを使ったパンや魅惑の創作サンドイッチ、フランスのお菓子などが登場する。

【「麦香るふたり」2巻あらすじ】

パンの香りは、人を導く招待状――

パン作りが苦手な少年・ヒューゴと、ちょっぴりズボラなブーランジェ・澄野が「ブーランジェリーマロニエ」を再開させてもうすぐ1か月。

地域に再び馴染んできたお店に訪れるのは、何も見知らぬお客様だけではなくて……？

栃木のあのB級グルメを使ったパンや魅惑の創作サンドイッチ、フランスのお菓子も登場します！

美味しさとサプライズが詰まった第2巻、ご賞味ください！

※読んでいるとお腹が空きます。お手元にパンのご用意を。



