【×したかったのは、あなたでした】 【白雪王と野郎共Z】 12月11日連載開始

「×したかったのは、あなたでした」

viviONは、出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「×したかったのは、あなたでした」と、「白雪王と野郎共Z」を12月11日より、各電子書籍ストアで配信開始する。

日常に潜むサムペンス「×したかったのは、あなたでした」

「×したかったのは、あなたでした」は樋田よしなり氏によるダークなサスペンス。大学生の青柳重（かさね）と、高校生の日向陽奈子。どこにでもいそうな2人の裏の顔を不気味に、スリリングに描く。

【あらすじ】

隣室に住む女子高生を「見守っていた」大学生・重（かさね）。

ある夜、彼はのぞき穴越しに、彼女が返り血を浴びながら人をめった刺しにする瞬間を目撃してしまう。

恐怖と驚愕に包まれ、思わず目をそらす重。その出来事が現実だったのかそれとも夢だったのかすら疑う重だったが、玄関をノックする音とともに、現実に引き戻される。

そして、ドアの向こうに血の匂いをまとった彼女が現れ放った言葉は重の予想を遥かに超えたものだった――。

日常を装う仮面の裏に、隠す「もうひとつの顔」。それぞれの思惑が絡み合い、嘘と罪が織りなす静かな狂気が幕を開ける。

グリム童話ギャグ「白雪王と野郎共Z」

「白雪王と野郎共Z」

「白雪王と野郎共Z」はおとぎ話をモチーフにしたグリム童話ギャグマンガ。悪しき心に支配された女王から逃げ出した白雪王は、毒リンゴの副作用で若返ってしまう。そんな彼の前の現れたのは、ムラムラしている小人たちで……。

【あらすじ】

むかしむかし――「白雪姫」と「継母」をそれぞれの祖に持つ一族が治める、とても平和な国がありました。しかし、その幸福は長くは続きません。

悪しき心に支配されたお妃さまの暴走により、国は一夜にして崩壊。

生き延びるため、姫に勧められるまま毒リンゴを口にした「白雪王」は深い眠りに落ち、小舟に揺られ流れ着いた先で目覚めると…。

――そこは、性欲を持て余した「童貞」小人たちが暮らす孤島でした。

しかも毒リンゴの副作用で、王の身体は若返り美貌も取り戻していて…？

王様を待ち受けるのは、新たなる試練か、それとも淫悦の楽園か。運命に翻弄される白雪王の受難が、今、幕を開けるのでした――。