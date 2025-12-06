山下智久と長澤まさみがW主演を務めたドラマ『プロポーズ大作戦』（フジテレビ系）が、12月12日からTVerで無料配信される。

本作は、大好きな女性・吉田礼（長澤まさみ）に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男・岩瀬健（山下智久）が、過去をもう一度やり直すチャンスをもらったことで、他の男性に奪われてしまった彼女を取り戻すべく奮闘するラブコメディ。

山下と長澤にとって、ともにフジテレビ連続ドラマ初主演となった作品であり、思春期から大人になるまでの7年間の恋心と友情が描かれた。意地っ張りで恋に不器用な男・健（山下智久）と、体育会気質で快活だが恋愛には奥手な幼なじみ・礼（長澤まさみ）のもどかしい関係性や、桑田佳祐が歌う主題歌「明日晴れるかな」も大きな話題を呼んだ。

過去に戻り、ふがいない自分の人生をやり直すこととなった健は、礼との関係を変えて新郎の席に座ることができるのか。

共演には、榮倉奈々、平岡祐太、濱田岳、藤木直人らが名を連ねているほか、物語の鍵を握る「妖精」役で三上博史が特別出演している。

（文＝リアルサウンド編集部）