日経225先物：12日0時＝110円高、5万310円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万310円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては161.18円高。出来高は5830枚となっている。
TOPIX先物期近は3383ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50310 +110 5830
日経225mini 50305 +105 94973
TOPIX先物 3383 +15.5 6547
JPX日経400先物 30650 +255 322
グロース指数先物 645 +4 573
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3383ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50310 +110 5830
日経225mini 50305 +105 94973
TOPIX先物 3383 +15.5 6547
JPX日経400先物 30650 +255 322
グロース指数先物 645 +4 573
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース