　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万310円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては161.18円高。出来高は5830枚となっている。

　TOPIX先物期近は3383ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.76ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50310　　　　　+110　　　　5830
日経225mini 　　　　　　 50305　　　　　+105　　　 94973
TOPIX先物 　　　　　　　　3383　　　　 +15.5　　　　6547
JPX日経400先物　　　　　 30650　　　　　+255　　　　 322
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+4　　　　 573
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース