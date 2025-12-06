中国の高速鉄道車内で撮影された映像に反響が寄せられている。

現場で撮影された映像には、高速鉄道の車内で中年の女性が「服務員（サービス係）、ドア開けてえええ！！！ちょっとドア開けてええ！！！」と大声で叫ぶ様子が映っている。映像は停車駅でドアが閉まった直後に撮影されたものとみられる。

女性が「早く開けてよ！私は降りるのよ！」となおも声を上げると、別の人物から「降りられないわよ」と冷静なツッコミが入った。「じゃあ私はどうすればいいの」と困惑する女性に、「とりあえず座って。後で係員が対応するから騒がないで」との声が掛けられた。

中国メディアの都市快報の9日付記事によると、女性はスマホに夢中で降車が間に合わなかったという。

中国のネットユーザーからは「なんてわがままなんだ」「笑った」「何を考えているのか」「自家用車だと思ってるのか？」「騒げば解決してくれると思ってるんだな」「飛行機で飛んでる途中にも降ろしてって言うのかな？」「次はぜひドアを開けて（走行中に）飛び降りさせてあげてくれ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）