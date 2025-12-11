ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）が１１日、フジテレビ系「トークィーンズ」に出演。恋愛や結婚について語った。

３時のヒロイン・福田麻貴との事前インタビューでは、理想の結婚相手については「料理が上手な人」と答え、その理由を「そこに幸せがありそう。あんまり俺、家族団らんでご飯食った記憶なくて。家族団らんに憧れがある」と説明。「めっちゃ笑ってくれる人が好き」とも恥ずかしそうに明かした。

福田が「恋愛経験ない感じ、出てきましたね」とつっこむと、「そんなことないし。めちゃくちゃしてるし！」と笑って否定。ＶＴＲを見ていたスタジオの女性陣からは「中学生みたいな反応」と笑いが起こった。

福田は「なんでこんなに結婚に対してこじらせるようになった？」と聞くと、「めっちゃリアルな話すると…」と考えこみ、「タイミング逃していってるからやと思う」と告白。「俺も若かったし、分かってあげられてなかったんやな、って思う部分がめっちゃあるから」と話した。

福田が「逃しちゃったな…と思う瞬間ある？」とつっこむと、「あるんやろうね…」と答えた後、「でも、俺が悪いと思ってる…。俺が悪い…」と抱えこみ、次第に暗くなる横山に女性陣は爆笑。若槻千夏からは「教えてよ〜！」とツッコミも入った。

「しょーもない恋愛とかしたら、なんであの時別れたんかな、って思うかもしらん」とつぶやくように語ると、若槻は「あの…お会計していいですか？暗いんですけど、この飲み会」と再びツッコミを入れ、横山が「重いよね…俺…」とうなずき、笑いが起こっていた。