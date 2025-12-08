山下智久＆長澤まさみ主演『プロポーズ大作戦』無料配信へ あらすじ＆キャストをおさらい
俳優の山下智久と長澤まさみが主演し、2007年にフジテレビ系で放送された連続ドラマ『プロポーズ大作戦』が、12日からTVer（ティーバー）で無料配信される。
『プロポーズ大作戦』は、大好きな女性に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男が、過去をもう一度やり直すチャンスをもらったことで、他の男性に奪われてしまった彼女を取り戻すべく奮闘するラブコメディ。ともに同局連ドラ初主演の山下と長澤が恋に不器用な幼なじみ同士を演じ話題となったほか、桑田佳祐が歌う主題歌も大ヒットした。
山下が演じるのは、意地っ張りで恋に不器用な男、岩瀬健。一方の長澤は、体育会気質で快活で明るく、負けん気の強い女の子で、健の幼なじみの吉田礼を演じる。2人は、会えば憎まれ口を言い合ってけんかになることもしばしば……だったが、その実、お互いを理解し合っているとても相性のいい間柄。しかし二人とも恋愛には奥手で、どうしても照れが入ってしまい、幼なじみという関係から抜け出せず…。
ふがいない自分の人生を6年前からやり直すこととなった健は、礼との関係を変えて、新郎の席に座ることができるのか。そんなハラハラドキドキとともに、高校・大学・社会人という7年間に、健と礼に何が起こったのか、その過去が明らかになり、バカバカしくも、ほろ苦く切ない二人の恋物語がリプレイされていく。
■『プロポーズ大作戦』キャスト
岩瀬健…山下智久
吉田礼…長澤まさみ
奥エリ…榮倉奈々
榎戸幹雄…平岡祐太
鶴見尚…濱田岳
妖精…三上博史（特別出演）
多田哲也…藤木直人
『プロポーズ大作戦』は、大好きな女性に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男が、過去をもう一度やり直すチャンスをもらったことで、他の男性に奪われてしまった彼女を取り戻すべく奮闘するラブコメディ。ともに同局連ドラ初主演の山下と長澤が恋に不器用な幼なじみ同士を演じ話題となったほか、桑田佳祐が歌う主題歌も大ヒットした。
ふがいない自分の人生を6年前からやり直すこととなった健は、礼との関係を変えて、新郎の席に座ることができるのか。そんなハラハラドキドキとともに、高校・大学・社会人という7年間に、健と礼に何が起こったのか、その過去が明らかになり、バカバカしくも、ほろ苦く切ない二人の恋物語がリプレイされていく。
■『プロポーズ大作戦』キャスト
岩瀬健…山下智久
吉田礼…長澤まさみ
奥エリ…榮倉奈々
榎戸幹雄…平岡祐太
鶴見尚…濱田岳
妖精…三上博史（特別出演）
多田哲也…藤木直人