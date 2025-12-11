ノーベル賞の授賞式から一夜明け、日本人受賞者2人が記者会見し、若手研究者や子どもたちについての思いを語りました。

先ほど、坂口特別栄誉教授と北川特別教授が授賞式後、初めてとなる記者会見を開き、ノーベル賞のメダルを披露しました。

大阪大学 坂口志文 特別栄誉教授

「国王からメダルをいただきまして、非常に光栄に思っています」

京都大学 北川進 特別教授

「一人ずつメダルを受けたんですが、ノーベル賞をもらったんだなと実感がありました」

会見で、北川さんは若手研究者への支援を求めました。

京都大学 北川進 特別教授

「今研究している人たちが本当にノーベル賞の候補になるのか。そのためにはやはり、息の長い支援。しっかりとサポートしていく（必要がある）」

また、坂口さんは子どもたちに向けてこんなメッセージを。

大阪大学 坂口志文 特別栄誉教授

「人の成長というのは、自分で一番やりたいことをやって。しかも、ちょっと続けてみると、やはり、何か新しい発見がある」

2人は賞金ついて、価値のある使い道を考えたいと話しました。