¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡Û°Â²ÏÆâ¾¡¡£Çµ¤Ç¤Ï½é¤ÎÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¡ÖÂ¤ÏÈ´·²¡¢Á´Éô¤¬¡ý¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡¡³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î°Â²ÏÆâ¾¡Ê£³£¶¡áº´²ì¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÈ´·²¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤¬¡ý¡£Á°¸¡¤«¤é½Ð¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤âÉé¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½ªÆü¤¬Îä¤¨¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È·Ú²÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âËüÁ´¤À¡£
¡¡£Çµ¤Ç¤Ï£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£±¹æÄú¤Ï½é¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ£Çµ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£