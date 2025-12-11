SNOW FOX SKINCAREから復刻カッサブラシ登場♡限定ブラック＆ホワイト発売

オーストラリア発の敏感肌・年齢肌向けブランド、SNOW FOX SKINCAREから、ベストセラー「プレミアム FOX™️ カッサ」シリーズの進化版が登場します。2026年2月6日(金)に発売される「プレミアム FOX カッサ ブラック ヘアブラシ」「プレミアム FOX カッサ ホワイト ヘアブラシ」（各16500円）は、ユーザーの声に応えて復刻した特別な限定モデル。さらに、全身洗えるシャンプーバー専用「ソフト シリコーン トラベル バーケース」（3850円）も新発売♡12月26日(木)からは予約限定のHappy Fox Bagも用意され、年始の美容ケアがより楽しみになるラインナップです。

進化した限定カッサブラシの魅力

2022年の初回モデルを求める声に応え復刻されたブラックとホワイトの限定カッサブラシは、プラスチック製ハンドルに改良し、軽さと耐久性が大幅アップ。

初心者でも扱いやすい安定したグリップ感と、滑らかなラバーグリップで操作性も向上しました。シリーズの象徴である24K金メッキピンはそのままに、静電気を抑えつつ敏感な頭皮にも優しい仕様。

頭皮のツボ押しやコリの緩和、髪のもつれケアまで、多用途に使える美容ツールとして毎日のセルフケアを支えてくれます。旅行にも便利な手のひらサイズで、出先でも心地よいケアが楽しめます♪

Happy Fox Bag＆新ケースにも注目

先行予約として12月26日(木)に数量限定で登場するHappy Fox Bagは、特別なセット内容で年明けが楽しみになる限定アイテム。

また、シャンプーバーファン待望の「ソフト シリコーン トラベル バーケース」（3850円）は、持ち歩きたいという声から誕生した専用ケース。

柔らかなシリコーン素材で、全身洗えるシャンプーバーの携帯性をさらに高めました。

直営店のREMEDY CAVE北青山店では12月上旬から単品販売もスタート。自社サイトのほか、楽天・Amazonなどでも順次販売される予定です。

毎日のケアをアップデートするチャンス♡

限定復活したプレミアム FOX カッサ ブラック＆ホワイト ヘアブラシは、デザインも機能性も進化し、毎日のセルフケアがより心地よくなる注目のアイテム。

さらに、Happy Fox Bagや新しいトラベルバーケースなど、持ち歩きやギフトにもぴったりなラインナップが揃いました。

敏感肌にも優しく、頭皮と髪を整えたい女性に寄り添うSNOW FOX SKINCAREの新作は、日々のケアをアップデートしたい方にぴったり。数量限定のチャンスをぜひチェックしてみてください♡