ノーベル賞の授賞式を終え、受賞した日本人2人の喜びの声が入ってきました。最新情報を伝えてもらいます。

会見は40分ほど前から始まりました。一夜明けた2人の声を聞こうと報道陣が集まっています。

冒頭、一夜明けた感想を聞かれ坂口さんは「国王からメダルをいただいて非常に光栄に思っている」と答え、北川さんは「授賞式でひとりずつメダルを受け取ったときはノーベル賞をもらったと実感がわきました」と話していました。

また、この会見の冒頭、2人は授賞式で授与されたメダルと賞状を披露しました。

――この1週間、2人を取材してきて最も印象に残ったことはなんでしょうか

ノーベル賞という栄誉にひたるのではなく、むしろこの機会を利用して多くの人にサイエンスの面白さを知ってもらおうという2人の熱意です。

2人にとって今回最も大事にしていたのは自身の研究について話す記念講演でした。ノーベル賞受賞につながる成果を残すまでの経緯や考え方をわかりやすく伝えようとする姿勢には、自分の経験を次の世代にいかしてもらいたいという強い思いが感じられました。

講演を終えたあとは緊張がほぐれたようで、授賞式と晩さん会を心から楽しんでいるように見えました。