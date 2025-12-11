ドル円のピボットは１５５．５０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値155.19 高値156.16 安値155.19
156.81 ハイブレイク
156.48 抵抗2
155.84 抵抗1
155.51 ピボット
154.87 支持1
154.54 支持2
153.90 ローブレイク
ユーロ円
現値182.12 高値182.55 安値181.94
183.08 ハイブレイク
182.81 抵抗2
182.47 抵抗1
182.20 ピボット
181.86 支持1
181.59 支持2
181.25 ローブレイク
ポンド円
現値208.15 高値208.82 安値208.03
209.43 ハイブレイク
209.12 抵抗2
208.64 抵抗1
208.33 ピボット
207.85 支持1
207.54 支持2
207.06 ローブレイク
