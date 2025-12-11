GKのJリーグMVPは史上2度目…早川友基が感じる“GKポジション”の変化、子どもたちに見せたい背中、踏みしめる日の丸守護神の土俵
Jリーグ史上2人目の偉業となった。鹿島アントラーズのGK早川友基は2025シーズンのJリーグ最優秀選手賞を受賞した。GKとしては10シーズンの楢崎正剛氏(名古屋)以来15年ぶり2度目の快挙。Jリーグアウォーズの受賞式では目に光るものが見えていたが、「いざあの場に立つと、やっぱり色んなことを考えた。優勝したときは嬉しいが勝っていたけど、ここに来るとちょっと泣きそうになった」と思いを明かした。
鹿島の9年ぶり優勝の原動力となった。明治大から加入5年目の早川は、J1リーグ38試合フルタイム出場。リーグ戦最多セーブ数の107回を記録し、名実ともに鹿島の守護神としてゴール前に立ちはだかった。
「わりとGKに一直線だった」。そう語る早川は小学1年生でサッカーを始め、3年生のときにローテーションで務めたGKの面白さに気づいた。「自分が止めて、GKって楽しいなというところから始まった」。“守る”というポジションは陰に隠れがちではあるが、「別にヒーローになろうと思ってやっていたわけでもなく、シンプルにサッカーって楽しいという一筋の思いというか、そのなかで自分もやっていた」。その面白さに魅了され、「やっぱり楽しいの一心」で守護神としての役割を担い続けた。
アウォーズのセレモニーでは「今回、自分がJリーグMVPを受賞したことによって、少しでも小さい子がゴールキーパーをやりたいな、早川選手みたいになりたいなと思ってもらえるような選手になりたいなと思います」と語っていた。幼いころから務めてきたGKというポジション。その“立ち位置”の変化を、早川は感じているという。
「正直に話すと、見られ方が変わってきているのかなと思う。昔だったら、もしかしたらこういう状況だったら(最優秀選手に)レオ(・セアラ)が選出されていたかもしれない」
「GKというポジションの重要性は、日本に限らず世界的にもやっぱり代え難いポジションというか、そういう認識に、少しずつではあると思うけど、変わってきている。そういった意味で、こうやって結果を残すこともそうだし、少しでも色んな人に興味を持ってもらったり、見てもらうこと。たとえば、今の小学生が自分のプレーを見て、日本代表になることもあり得ると思う。そういう風に、自分もいい形で貢献できたらいい」
最優秀選手賞の受賞時、早川にビデオメッセージが届いた。「その努力と歩みを、誰よりも近くで見守ってきた方」として紹介されたのは、日本代表の森保一監督。早川は「いや、びっくりしました。誰かと思ったので(笑)。全然知らなかったけど、本当にうれしい」と感謝。自身は今年夏のE-1選手権で日本代表入りを果たした。Jリーグを代表する選手として、来年の北中米ワールドカップに目を向ける。
「やっと(鈴木)彩艶だったり、サコ(大迫敬介)だったり、いま選ばれている選手たちがいるけど、そこの土俵に乗りかけているところかなと思う」。E-1選手権後は9、10、11月シリーズと連続選出。たしかな手応えとともに、世界の舞台に近づいた。
残り半年間で、さらなる研鑽を続ける。「まだまだキャップ数も、歴も浅い。常にJリーグでパフォーマンスを発揮し続けることが重要だと思う。まずみんなに認めてもらうプレーもそう。こういった賞をもらえることはありがたい。色んなところにいい影響が出るように、もっともっとやっていきたい」。Jリーグ屈指の守護神として、日の丸を背負う覚悟を新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)
