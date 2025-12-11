「ブランドの鞄は気を使う」→【ダイソーのバッグ】がコスパ優秀でおしゃれ！

毎日使える冬バッグが欲しいけど、ブランド鞄は気を使ってしまう……という人へ。それなら今すぐ【ダイソー】に走って。この冬活躍しそうなおしゃれバッグが、大豊作のようです。トートや巾着、ショルダーなど種類豊富にラインナップ。落ち着いたデザインで大人コーデにも合わせやすく、価格はもちろんお値ごろ。これからますます人気が出る予感大なので、早めにチェック！

ぷっくり持ち手がくせになるトートバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

シンプルなデザインながらも、太めの持ち手が目を引くトートバッグ。@ftn_picsレポーターとも* さんも「中綿入りのハンドルはぷくぷく感が気持ちよく、ずーっと触ってしまいます」とお気に入りのよう。上品なツヤのある素材 × ワンポイントタグでお値段以上に高見えしそう。開口部はファスナー付きで中身が見えないのも嬉しいポイントです。

シンプルコーデのアクセントになる巾着バッグ

【ダイソー】「中わた巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

去年SNSでも人気を集めたダウン風バッグが、今季も待望の登場！ コロンとした愛らしいルックスが存在感を発揮。中綿入りならではの立体感もあり、冬コーデのアクセントとして活躍してくれそうです。手持ちとショルダーの2通りで持てて、カジュアルからクリーンまで幅広く合わせやすそうな一品です。

ウェーブキルトステッチ × ドロストつきポケットがおしゃれ！

【ダイソー】「キルトショルダーバッグ」\550（税込）

カジュアルなウェーブキルトステッチが、シーズンムードをグッと高めるショルダーバッグ。外側には大きめのドロストつきポケットがあり、機能性が高そうでデザイン性も抜群。レポーターとも* さんによると「A4サイズが余裕で入るサイズで、中の生地がしっかりしているので少し重めの雑誌などを入れても安心」だそう。冬の毎日バッグに悩んでいる人に、おすすめの大容量バッグです。

スタイリッシュなスクエアショルダーバッグ

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

メッシュポケットからのぞくウェーブキルトステッチが、さりげなく季節感を演出するスクエアショルダーバッグ。レポーターとも* さんによると「マチが約8cmと幅広で、500mlのペットボトルが余裕で入ります」と、見た目以上の収納力のよう。メッシュポケットは、鍵やスマホなど、すぐに使うものを入れておくのにも便利そう。ちょっとそこまでのお出かけにも頼りになりそうなバッグです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子